Samsun'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Yenicami Mahallesi'nde mobilyacının önünde bir araya gelen S.K. (19), E.K. (18), S.K. (20) ve O.K.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, bıçakla E.K, S.K. ve O.K.T'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan S.K. ve O.K.T. Alaçam Devlet Hastanesine, sağlık durumu ciddiyetini koruyan E.K. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Şüpheli ise polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.
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