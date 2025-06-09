Samsun'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Samsun'un Kavak ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Kavak ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Berkay Uçar (22) idaresindeki 06 ABU 760 plakalı motosiklet, Saraçoğlu rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savrularak refüjdeki kanala düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öte yandan motosiklet sürücüsünün kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.