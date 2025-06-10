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        Samsun'da bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah bulundu

        Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:33 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:33
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        Samsun'da bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah bulundu
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir düğünde havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler, Yakacık Mahallesi'nde yapılan düğündeki aramada O.K'nin (60) üzerinde ruhsatsız tabanca ile 35 fişek ele geçirdi.

        Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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