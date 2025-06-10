Samsun'da bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah bulundu

Ekipler, Yakacık Mahallesi'nde yapılan düğündeki aramada O.K'nin (60) üzerinde ruhsatsız tabanca ile 35 fişek ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir düğünde havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

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