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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 21:55 Güncelleme: 10.06.2025 - 21:55
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir zanlıyı takibe aldı.

        Ekipler, operasyonda şüpheli E.D'nin (27) yönetimindeki aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 120 mililitre sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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