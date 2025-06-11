Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

İlkadım ilçesinde ise belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda yapılan aramada 9 paket halinde toplam 6,75 gram kokain ele geçirildi.

Zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 660 mililitre likit esrar, hassas terazi ile 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

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