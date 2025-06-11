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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:16 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:16
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda takip edilen Ç.K. (33) yakalandı.

        Zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 660 mililitre likit esrar, hassas terazi ile 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranmasının bulunduğu tespit edildi.

        İlkadım ilçesinde ise belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda yapılan aramada 9 paket halinde toplam 6,75 gram kokain ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan Ö.S. (51) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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