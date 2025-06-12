İlkadım Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısına Yeşilay da katıldı

İlkadım Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısına Yeşilay Samsun Şubesi de katılım sağladı.

İlkadım Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşma yapan Yeşilay Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi Metin Aktürk, Kent Konseyinin koordinasyonunda toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artmasını sağlayabileceklerini söyledi.

Genç neslin zararlı alışkanlıklardan korunması için çalışmalar yapılması hakkında görüşlerini bildiren Aktürk, "Toplum sağlığı hepimizin sorumluluğudur. Özellikle gençlerimizi sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi tehditlerden korumak adına İlkadım ilçemizde Kent Konseyi ve Yeşilay ile yapacağınız çalışmalar önem taşıyor. Halkımızı bilinçlendirmeye yönelik bu tür iş birliklerini gerçekleştireceğiz." dedi.