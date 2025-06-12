Samsun'da üzerlerine pankart düşen 5 ilkokul öğrencisi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde üzerlerine pankart düşen 5 ilkokul öğrencisi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde üzerlerine pankart düşen 5 ilkokul öğrencisi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen Atakum Bilim Fuarı etkinliği sırasında, sahne arkasındaki demir profilli pankart, öğrencilerin üzerine düştü.
Bu sırada sahnede bulunan Fahrettin Ulusoy İlkokulu öğrencilerinden Zeynep N. (10), Esma Ö. (10), Eylül E. (10), Aylin Erva Ö. (10) ve Nisa T. (10) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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