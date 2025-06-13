Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında yakalanan bir şüpheli de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 37,26 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

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