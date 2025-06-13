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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:48 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:48
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 37,26 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan H.C. (29) ve Ö.U. (31), emniyete götürüldü.

        Şüphelilerden Ö.U'nun uyuşturucuyla bağlantılı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında yakalanan bir şüpheli de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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