Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Çoban'dan "Kızılay'ın 157. yılı" mesajı

        Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:40 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Çoban'dan "Kızılay'ın 157. yılı" mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Kızılayın 157 yıldır savaşlar, afetler ve salgınlarda ihtiyaç sahiplerine umut olduğunu vurguladı.

        Bu kutlu yürüyüşün yalnızca bir kurumun değil, aynı zamanda bir milletin merhamet anlayışının sembolü olduğuna dikkati çeken Çoban, bu büyük emaneti geleceğe daha güçlü taşımak için var güçleri ile çalıştıklarını anlattı.

        Samsun'da da kan bağışı kampanyaları, ilk yardım ve afet bilinci eğitimleri, sosyal destek programları ile gönüllülük faaliyetlerinin aralıksız sürdüğüne işaret eden Çoban, "Kızılay yalnızca Türkiye'de değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Arakan'a kadar birçok coğrafyada insani yardım faaliyetleri yürütmektedir. Gönül coğrafyamızın umudu olmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kızılay, insanlık onurunu koruyan bir değerler bütünüdür." ifadelerini kullandı.

        Çoban, Türk Kızılaya destek veren gönüllülere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı

        Benzer Haberler

        Havzalı genç bilek güreşi şampiyonu altın ile ödüllendirdi
        Havzalı genç bilek güreşi şampiyonu altın ile ödüllendirdi
        Samsun'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Samsun'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da 23 bin makaron ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da 23 bin makaron ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kurulan sıfır atık pazarında alışveriş takas yöntemiyle yapılıyor
        Samsun'da kurulan sıfır atık pazarında alışveriş takas yöntemiyle yapılıyor
        Emine'yi 6 yerinden vurup öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Emine'yi 6 yerinden vurup öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi