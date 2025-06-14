Havza'da "Rota Yeniden Oluşturuluyor" söyleşisi düzenlendi

Cesur, aile içi iletişim, dayanışma ve bireyler arası duygusal bağların önemine değinerek, katılımcılarla çocuk gelişimi ve mutlu aile olmanın yolları hakkında tecrübelerini paylaştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinliklerinin ilçelere de ulaşmasını sağlamak amacıyla "Büyükşehirin ışığı ilçelerde parlıyor" etkinlikleri kapsamında Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, eğitimci yazar Dilek Cesur sunum yaptı.

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