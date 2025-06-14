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        Havza'da "Rota Yeniden Oluşturuluyor" söyleşisi düzenlendi

        Havza'da "Rota Yeniden Oluşturuluyor" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 09:37 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:40
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        Havza'da "Rota Yeniden Oluşturuluyor" söyleşisi düzenlendi
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        Havza'da "Rota Yeniden Oluşturuluyor" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinliklerinin ilçelere de ulaşmasını sağlamak amacıyla "Büyükşehirin ışığı ilçelerde parlıyor" etkinlikleri kapsamında Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, eğitimci yazar Dilek Cesur sunum yaptı.

        Cesur, aile içi iletişim, dayanışma ve bireyler arası duygusal bağların önemine değinerek, katılımcılarla çocuk gelişimi ve mutlu aile olmanın yolları hakkında tecrübelerini paylaştı.

        Söyleşinin sonunda Cesur, kitap imzaladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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