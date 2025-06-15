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        Güvenlik görevlisi nefes borusuna yiyecek kaçan kediyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Samsun'da nefes borusuna yiyecek kaçan kedi, güvenlik görevlisinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 00:38 Güncelleme: 15.06.2025 - 01:03
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        Güvenlik görevlisi nefes borusuna yiyecek kaçan kediyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Samsun'da nefes borusuna yiyecek kaçan kedi, güvenlik görevlisinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Çarşamba ilçesi Orta mahalle Ata Giritli Caddesi'nde kedinin nefes borusuna yediği yiyecek kaçtı.

        Kedinin nefes almakta zorlandığını fark eden bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Selçuk Çavdar, kediye Heimlich manevrası uyguladı.

        Kedi, soluk borusuna kaçan yiyeceğin çıkmasının ardından rahat nefes almaya başladı.

        Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, nefes almakta zorlanan kedinin çırpındığı, o bölgeden geçen Çavdar'ın durumu fark etmesi üzerine Heimlich manevrası uygulaması ve kedinin bölgeden uzaklaşması yer aldı.

        Çavdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, marketten çıkarken kediyi gördüğünü söyledi.

        Hemen kedinin yüzünü aşağı çevirdiğini ve Heimlich manevrasını uyguladığını anlatan Çavdar, "Ağzından bir parça çıktı, parçaya baktığımda kemikli tavuk eti olduğunu gördüm. Bu hamle sayesinde kediyi kurtarmış olduk. Mesleğim gereği bu eğitimleri almıştım. Benim için güzel bir duygu oldu, bir hayata dokundum. Heimlich manevrası herkesin bilmesi gereken ilk yardım yöntemi." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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