Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi

Valilik yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün saat 15.00'ten itibaren dalga yüksekliğinin 1,5 metreye ve rüzgar hızının 22 deniz miline çıkacağının değerlendirildiği belirtildi.

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