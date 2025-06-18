Samsun'da 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde şüpheli V.U'ya ait iki adrese operasyon düzenlendi.
Şüphelinin iş yeri ve ikametinde yapılan aramada, 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
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