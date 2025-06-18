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        Samsun'da 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:54 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:54
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        Samsun'da 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde şüpheli V.U'ya ait iki adrese operasyon düzenlendi.

        Şüphelinin iş yeri ve ikametinde yapılan aramada, 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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