        Samsun Haberleri

        Örgü iplerini "solmayan çiçeklere" dönüştürüyor

        TUĞÇE TURGU - Samsun'da yaşayan 65 yaşındaki Asiye Kiraz, rengarenk iplerle ördüğü çiçekleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 11:07 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:07
        Örgü iplerini "solmayan çiçeklere" dönüştürüyor
        TUĞÇE TURGU - Samsun'da yaşayan 65 yaşındaki Asiye Kiraz, rengarenk iplerle ördüğü çiçekleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

        Örgüyü çocuklarına kıyafet örmek için öğrenen 5 çocuk annesi Kiraz, yaklaşık 10 yıl önce internette örgüden çiçek yapma videolarına denk geldi. Bunları izleyip hobi amacıyla örgü çiçekler yapmaya başlayan Kiraz, zamanla kendisini geliştirerek farklı çiçekler tasarladı.

        Demir telin üzerini örerek dal oluşturan Kiraz, ördüğü rengarenk çiçekleri bu dallarla birleştirerek saksıya dikiyor.

        Kendi tasarımı olan çiçekleri sokakta açtığı tezgahta hem örüp hem de satan Asiye Kiraz, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana çiçeklere ve doğaya ilgi duyduğunu söyledi.

        Hobi olarak başladığı örgü çiçek işinin zamanla yaşamının merkezinde yer aldığını vurgulayan Çiçek, bu çiçeklerin uzun ömürlü olduğuna işaret etti.

        - Örgü çiçeklerin tasarımını kendisi yapıyor

        Çocuklarına küçüklüklerinde kazak, çorap ve patik gibi giysiler ördüğünü anlatan Kiraz, "Şimdi onları bıraktım, çiçek türüne başladım. Çiçek türleri daha hoşuma gidiyor. Kendi tasarımımdır hepsi. Yaptıklarımı özenerek, severek yapıyorum. Kolay, basit bir iş değil. Benim işim titizlik ve temizlik üzerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Örgü çiçeklerin yapımı hakkında bilgi veren Kiraz, "Bir çiçeği tamamlamam 10-15 gün sürebiliyor devamlı yaptığım halde. Hepsinin fiyatı farklı oluyor ama satışım da güzel." dedi.

        Örgü çiçek yapmaya internetten görüp başladığını dile getiren Kiraz, "Artık bakmıyorum, öğrendim, kendim tasarlıyorum. Boş durmak istemiyorum, duramıyorum. Seviyorum yapmayı. Bunlar ömürlük. Bir kere alıyorsun. Çiçekten bıkılmaz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

