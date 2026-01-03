Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da iki ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında iki ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 10:19 Güncelleme: 03.01.2026 - 10:24
        Samsun'da iki ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında iki ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kızılkese Mahallesi'nde gece saatlerinde İsmail Ay'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan ve kullanılmayan Şerife Öztürk'e ait eve sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği, Durağan Belediyesi itfaiyesi ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

        Mahalle sakinlerinin de müdahalede bulunduğu yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

