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        Samsun Yeşilay Şubesi liseler arası Badminton turnuvası düzenledi

        Samsun Yeşilay Şubesi tarafından düzenlenen liseler arası badminton turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 23:17 Güncelleme: 18.06.2025 - 23:18
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        Samsun Yeşilay Şubesi liseler arası Badminton turnuvası düzenledi
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        Samsun Yeşilay Şubesi tarafından düzenlenen liseler arası badminton turnuvası sona erdi.

        Atakum'da kapalı spor salonunda gerçekleştirilen turnuvada, Genç Yeşilay Lise Komisyonu tarafından sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla liseler arası badminton turnuvası yapıldı.

        Turnuva boyunca 5 farklı liseden gençler, sportif ruhla mücadele etti.

        Gençleri sağlıklı yaşamaya ve spora teşvik etmeyi amaçlayan turnuva, Yeşilay’ın gençler üzerindeki pozitif etkisini bir kez daha ortaya koydu.

        Turnuva sonunda derece yapanlara madalya takdimi gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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