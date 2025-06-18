Samsun Yeşilay Şubesi liseler arası Badminton turnuvası düzenledi

Gençleri sağlıklı yaşamaya ve spora teşvik etmeyi amaçlayan turnuva, Yeşilay’ın gençler üzerindeki pozitif etkisini bir kez daha ortaya koydu.

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