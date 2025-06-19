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        Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:48 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:48
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        Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda hafif ticari araç ve cip ile iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

        Kazada otomobillerden birinde bulunan Büşra D. (30) ve Fatma D. (70) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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