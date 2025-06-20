Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da 5 bin 550 öğrenci karne aldı

        Samsun'un Havza ilçesinde 5 bin 550 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da 5 bin 550 öğrenci karne aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde 5 bin 550 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Mısmılağaç İlkokulu'nda 2024 -2025 eğitim öğretim yılı karne dağıtım programına Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Turan Demir katıldı.

        Ayvat, İkiz ve Demir, karne töreni öncesi öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek sohbet etti.

        Ayvat, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, "Hepinizin güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum. Güzelce eğlenenin ve kitap okumayı ihmal etmeyin." dedi.

        İkiz de çocuklara iyi tatiller dileyerek, "Bu tatil sizlerin dinlenmesi ve eğlenmesi için güzel bir fırsat, tatilinizi doyasıya yaşayın." ifadesini kullandı.

        Demir ise Havza'da 5 bin 550 öğrencinin karne sevinci yaşadığını kaydetti.

        Daha sonra Ayvat, İkiz ve Demir tarafından öğrencilere karneleri ve hediyeleri dağıtıldı.

        Havza'da 556 okul öncesi, 1650 ilkokul, 1711 ortaokul ve 1633 lise olmak üzere toplam 5 bin 550 öğrenci karne aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        İran: İsrail durursa savaş biter
        İran: İsrail durursa savaş biter
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Google'a reklam gücünü kötüye kullanma soruşturması!
        Google'a reklam gücünü kötüye kullanma soruşturması!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!

        Benzer Haberler

        Hollywood'un romantik komedisi "Singin' in the Rain" müzikali sanatseverler...
        Hollywood'un romantik komedisi "Singin' in the Rain" müzikali sanatseverler...
        Samsun'da yeni nesil habercilik için dron eğitimi verilecek
        Samsun'da yeni nesil habercilik için dron eğitimi verilecek
        Samsun merkezli 8 ilde sahte içki operasyonu: 10 gözaltı
        Samsun merkezli 8 ilde sahte içki operasyonu: 10 gözaltı
        Prof. Dr. Terzi: Yapay zekayı eğiterek nörolojik hastalıklarda hızlı teşhis...
        Prof. Dr. Terzi: Yapay zekayı eğiterek nörolojik hastalıklarda hızlı teşhis...
        Ladik Belediyesinden piknik alanlarında temizlik
        Ladik Belediyesinden piknik alanlarında temizlik
        Samsun merkezli 6 ilde motosikletlerin silindir hacmini usulsüz artıran 12...
        Samsun merkezli 6 ilde motosikletlerin silindir hacmini usulsüz artıran 12...