Samsun'da YKS'ye girecek öğrencilere "19 Mayıs Lisesi" uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Samsun'da girecek öğrencilere, "19 Mayıs Lisesi" uyarısında bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesinin sınavlara giriş esnasında karıştırıldığı, bu nedenle mağduriyet yaşandığı belirtildi.

YKS'ye girecek adayların sınav merkezine dikkat etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "19 Mayıs Lisesi ilimiz İlkadım ilçesinde, 19 Mayıs Anadolu Lisesi ise 19 Mayıs ilçesindedir. Sınav giriş belgelerinde bu durumun mutlaka dikkate alınması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.