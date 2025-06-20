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        Samsun'da beton bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde beton bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:20
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        Samsun'da beton bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde beton bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Fuat E'nin (45) kullandığı 60 TY 277 plakalı otomobil, Yeşildere Mahallesi Yeşilkent Alt Geçidi'nde beton bariyere çarptı.

        Kazada Ferda E. (40), Mecbure Nisanur E. (21), Beyza Nur E. (13), Betül E. (17) ve Zeynep Erva E. (4) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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