Salıpazarı'nda yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Esatçiftliği Mahallesi Çatak mevkisinde Ahmet Perçim'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yürütülen çalışma sonucu söndürülen yangında ev küle döndü.
Yangında yaralanan bulunmadığı öğrenildi.
