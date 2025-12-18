Habertürk
Habertürk
        Salıpazarı'nda yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Salıpazarı'nda yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 15:08 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:11
        Salıpazarı'nda yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, Esatçiftliği Mahallesi Çatak mevkisinde Ahmet Perçim'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yürütülen çalışma sonucu söndürülen yangında ev küle döndü.

        Yangında yaralanan bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

