Ladik'te bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile 12 fişek ele geçirildi.

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