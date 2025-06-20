Salıpazarı'nda çocuklara açık hava sinema etkinliği düzenlendi

Etkinlikte çocuklara hitap eden Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, "Bugün okullar tatil oldu. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Biz de tatilin ilk günü sizlere karne hediyesi vermek istedik. Hepinize iyi seyirler ve iyi eğlenceler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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