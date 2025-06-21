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        Emekli öğretmen, evinin garajında 4 bin eser sergiliyor

        BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'un Ladik ilçesinde yaşayan emekli öğretmen İzzet Acarel, evinin garajında 4 bin civarında resim ve fotoğraf ile çeşitli eşyalar sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:09
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        Emekli öğretmen, evinin garajında 4 bin eser sergiliyor
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        BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'un Ladik ilçesinde yaşayan emekli öğretmen İzzet Acarel, evinin garajında 4 bin civarında resim ve fotoğraf ile çeşitli eşyalar sergiliyor.

        Edebiyat öğretmeni olan Acarel, 30 yıl farklı kentlerde görev yaptıktan sonra emekli oldu.

        Emekliliğinin ardından Ladik ilçesindeki evinde bulunan eski eserleri bir araya getirmeye karar veren Acarel, 15 yıl önce çok sayıda fotoğraf ve resimlerin yanı sıra eski mutfak eşyaları ile günlük yaşam araç gereçlerini garajda sergilemeye başladı.

        Adeta müzeye dönüştürdüğü garajda yaklaşık 4 bin eser sergileyen Acarel, AA muhabirine, bir eşyanın arkasında hikaye bulunduğunda daha değerli olduğunu anlattı.

        Garajda sergilediği eserleri gezmek isteyenlere kapısının her zaman açık olduğunu belirten Acarel, eşyaları görmek için gelen bazı kişilerin hiç görmedikleri dedelerinin fotoğraflarıyla karşılaştığını söyledi.

        Acarel, amacının ilçeye hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, "Nerede bir fotoğraf, bir belge, bir kalem, bir yazı varsa onu yaşatmak, onun hikayesini gelecek nesillere anlatmak gibi bir idealim oluştu ve yola koyuldum." dedi.

        Eşyaların maddi değerinin önemli olmadığına işaret eden Acarel, kendisi için önemli olanın eşyaların değerinden çok hatırası olduğunu dile getirdi.

        Acarel, garajda annesine ait mutfağı canlandırmaya çalıştığını belirterek, "Annemin gözlüğünü, kullandığı başörtüsünü, seccadeyi saklıyorum. Antika değil ama benim için hatırası var." ifadesini kullandı.

        Arşivinde ilçe halkına ve yaşamına ilişkin 3 bin fotoğraf bulunduğunu aktaran Acarel, "Bunların 2 bin civarındaki bölümü kağıda basılmış vaziyette, kimisi de dijital ortamda. Dijital ortamda bakmak isteyenlere ekranda gösteriyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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