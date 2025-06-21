Emekli öğretmen, evinin garajında 4 bin eser sergiliyor

BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'un Ladik ilçesinde yaşayan emekli öğretmen İzzet Acarel, evinin garajında 4 bin civarında resim ve fotoğraf ile çeşitli eşyalar sergiliyor.

Edebiyat öğretmeni olan Acarel, 30 yıl farklı kentlerde görev yaptıktan sonra emekli oldu.

Emekliliğinin ardından Ladik ilçesindeki evinde bulunan eski eserleri bir araya getirmeye karar veren Acarel, 15 yıl önce çok sayıda fotoğraf ve resimlerin yanı sıra eski mutfak eşyaları ile günlük yaşam araç gereçlerini garajda sergilemeye başladı.

Adeta müzeye dönüştürdüğü garajda yaklaşık 4 bin eser sergileyen Acarel, AA muhabirine, bir eşyanın arkasında hikaye bulunduğunda daha değerli olduğunu anlattı.

Garajda sergilediği eserleri gezmek isteyenlere kapısının her zaman açık olduğunu belirten Acarel, eşyaları görmek için gelen bazı kişilerin hiç görmedikleri dedelerinin fotoğraflarıyla karşılaştığını söyledi.

Acarel, amacının ilçeye hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, "Nerede bir fotoğraf, bir belge, bir kalem, bir yazı varsa onu yaşatmak, onun hikayesini gelecek nesillere anlatmak gibi bir idealim oluştu ve yola koyuldum." dedi.