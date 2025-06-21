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        Kimliğini evde unuttuğu için YKS'ye son anda yetiştirilen öğrenciden jandarmaya teşekkür

        Samsun'da kimliğini evde unuttuğu için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) jandarma tarafından yetiştirilen öğrenci, ekibe teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:47 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:47
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        Kimliğini evde unuttuğu için YKS'ye son anda yetiştirilen öğrenciden jandarmaya teşekkür
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        Samsun'da kimliğini evde unuttuğu için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) jandarma tarafından yetiştirilen öğrenci, ekibe teşekkür etti.

        Havza Meslek Yüksekokulu'nda TYT'ye girecek Sabriye Karagüdekoğlu, kimliğinin yanında olmadığını fark etti.

        Jandarmadan yardım isteyen Karagüdekoğlu'nu Memduhiye Mahallesi'ndeki evine götüren jandarma ekibi, daha sonra öğrenciyi sınava gireceği binaya ulaştırdı.

        Sınava son anda yetişen Karagüdekoğlu, jandarma trafik ekibine teşekkür etti.

        Karagüdekoğlu, "Ekip ile 5 dakika gibi bir sürede evden kimliğimi alıp geldik ve sınava yetiştim. Çok mutlu oldum. Eğer yetişemeseydim bir sene daha bekleyecektim, bu benim için zor olacaktı. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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