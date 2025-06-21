Samsun'da motosiklet sürücüleri "güvenli motosiklet sürüşü" hakkında bilgilendirildi

Kask ve evrak kontrolü yapan ekipler, "güvenli motosiklet sürüşü" konusunda bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Dünya Motosiklet Günü kapsamında motosiklet kullanımını teşvik etmek ve güvenli sürüş farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

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