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        "Yaşayan Miras: Bafra Zembili" Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sergileniyor

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, "Yaşayan Miras: Bafra Zembili Sergisi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 16:54 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:02
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        "Yaşayan Miras: Bafra Zembili" Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sergileniyor
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        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, "Yaşayan Miras: Bafra Zembili Sergisi" düzenlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi'nde Yaşayan Miras: Bafra Zembili Sergisi, sanatseverlerle buluştu.

        Bafra zembil atölyesi sorumlusu Ayla Varan, AA muhabirine, Bafra zembilini Samsun Kültür Festivali kapsamında tanıtmak istediklerini söyledi.

        Zembilin kındıra bitkisinden yapıldığını, bu bitkinin Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yetiştiğini belirten Varan, "Bu bitkiyi hocalarımız dönüştürüyorlar. Kındıra bitkisinin kullanımı yasak, izinler Valilik ve Kaymakamlık onayıyla alınıyor. Coğrafi işaretli bir ürün. Zembil dediğimiz, Bafra'ya has bir çanta." dedi.

        Bafra Halk Eğitimi Merkezi el sanatları usta öğreticisi Nuran Güngör ise sergide yaklaşık 250 eserin bulunduğunu dile getirerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcı 3 usta ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergide geçmişten günümüze kullanılan eşyaların yer aldığını anlattı.

        Güngör, "Çamaşır ve kirli sepetleri, vazo, çantalar var. Zembil aslında bir objenin adıdır. Kırkpınar'da pehlivanların kullandığı kispetlerin taşındığı zembiller, modernize ettiğimiz şapkalar, ekmek sepetleri ve kalemliklerimiz var." ifadesini kullandı.

        Zembil ustası Hülya Yangın Ertekin de kındıra bitkisinin izin alınarak kullanılması nedeniyle alternatif olarak çeltik saplarına halat şeklini vererek zembil ördüklerini kaydetti.

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