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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Samsun'da ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 22:48 Güncelleme: 21.06.2025 - 22:59
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Samsun'da ziyaretler yaptı.

        Tarıkdaroğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

        Ardından Samsun Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Samsun Atakum Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Samsun Atakum Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden Tarıkdaroğlu, AK Parti Samsun İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

        Tarıkdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Samsun İl Değerlendirme Toplantısı'na da katılarak çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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