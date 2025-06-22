Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı

Ekipler bu kapsamda düzenledikleri operasyonda R.F. (79) isimli şahısta 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 21 fişek ele geçirdi.

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