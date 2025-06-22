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        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 22.06.2025 - 15:25
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        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler bu kapsamda düzenledikleri operasyonda R.F. (79) isimli şahısta 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 21 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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