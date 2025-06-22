Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Gençlik Merkezi'nden YKS sonrası kalem kampanyası

        Samsun'un Bafra ilçesinde, sınavdan çıkan öğrencilerin kalemleri köy okuluna ulaştırmak için topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 19:12 Güncelleme: 22.06.2025 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Gençlik Merkezi'nden YKS sonrası kalem kampanyası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde, sınavdan çıkan öğrencilerin kalemleri köy okuluna ulaştırmak için topladı.

        Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS sonrası sınav salonlarında çıkan gençlerden kalem setlerini topladı.

        Toplanan kalemler köy okullarında eğitim gören gençlere yeni eğitim öğretim döneminde ulaştırılacak.

        İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan yaptığı açıklamada, "YKS'ye giren tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Onların bizlere verdikleri kalem setlerini dönem içerisinde etkinliklerimizle yüzlerini güldüreceğimiz köy okullarında eğitim gören çocuklarımıza ulaştıracağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Samsun'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği Samsun Kültür Yolu Festivali'nde minikleri te...
        ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği Samsun Kültür Yolu Festivali'nde minikleri te...
        Samsun'da polisten kaçmaya çalışan hükümlü vurularak yakalandı
        Samsun'da polisten kaçmaya çalışan hükümlü vurularak yakalandı
        Yakakent'te Narko Alan Uygulamasında sentetik ecza ile bıçak ele geçirildi
        Yakakent'te Narko Alan Uygulamasında sentetik ecza ile bıçak ele geçirildi
        Samsun'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Samsun'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sergileni...
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sergileni...