Bafra Gençlik Merkezi'nden YKS sonrası kalem kampanyası

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan yaptığı açıklamada, "YKS'ye giren tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Onların bizlere verdikleri kalem setlerini dönem içerisinde etkinliklerimizle yüzlerini güldüreceğimiz köy okullarında eğitim gören çocuklarımıza ulaştıracağız." dedi.

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