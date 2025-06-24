Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da 3 yıl boyunca görev yapacak yeni yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:51 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da 3 yıl boyunca görev yapacak yeni yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı belli oldu.

        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, başkan yardımcıları Fazlıhan Carus, Serkan Kaya ve Zafer Erdoğan ile Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor yönetimi olarak üzerlerindeki sorumluluğun bilincinde hareket edeceklerini söyledi.

        Yeni yönetimin Samsunspor'a, şehre ve camiaya hayırlı olmasını temenni eden Bilen, "Üzerimizdeki ağır sorumluluğun bilincindeyiz. Bu kez 20 olan yönetim kurulu üyesi sayısını 30'a çıkartmış olmakla daha etkin, kulübümüze yakışır güzel sonuçlar elde etmeyi hedefleyerek yola çıktık. Yüksel Yıldırım başkanlığında 19 asil, 11 yedek üye, 3 yıl boyunca kulübümüze hizmet vermek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Bilen, Samsunspor'un 60. yıl dönümü kutlamaları hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

        "60. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini yıla yaymak gibi bir düşüncemiz var. Sadece bir gün Çobanlı İskelesi'nde meşale yakarak kutlamak değil de Avrupa'ya adım attığımız ortamda, bir yıl sürecek kutlamalar ile ulaşamadığımız kitleleri Samsun ve Samsunspor'a daha fazla katılım göstermeleri için teşvik edecek çalışmamız var. Bu çalışma tam bir yılı kapsıyor. Pazartesi gününden başlayarak 30 Haziran 2026'ya kadar maddi ve manevi, zaman mefhumu gözetmeksizin, gücümüzün yettiği kadar 60. yıl kutlamalarını Samsunspor Kulübü olarak yapmak niyetindeyiz. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarına tekrar sesleniyorum. Hep birlikte komite oluşturalım, güçlerimizi birleştirerek Samsun ve Samsunspor'a yakışır bir '60. yıl kutlaması' yapalım."

        Samsunspor'da yönetim kurulu başkanlığına Yüksel Yıldırım, başkan vekilliğine Veysel Bilen, başkan yardımcılıklarına Fazlıhan Carus, Serkan Kaya, Zafer Erdoğan ve Ali Asal, genel sekreterliğe Aslı Moral, mali işler sorumluluğuna Murat Alanyurt, İstanbul temsilciliğine Hasan Kaya Aşçı, yurt dışı temsilcilikler ve ilişkiler sorumluluğuna Nuray Çelik, iş dünyası ve STK ilişkileri temsilciliğine Onur Öztekin, İstanbul iş dünyası ve finansal destek sorumluluğuna Fatih Hasbal, sosyal projeler sorumluluğuna Arzu Soğancı, halkla ilişkiler ve üye ilişkileri sorumluluğuna Tuncay Bulut, eğitim kurumları sorumluluğuna Sedat Uygun, reklam ve pazarlama sorumluluğuna Volkan Erdil, yapı işleri ve genel projeler sorumluluğuna Murat Erkan, yönetim kurulu üyeliklerine ise Nuri Demirarslan ve Oktay Dursun getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneledi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneledi
        Yeşilay Spor Kulübü Onursal Başkanlığına Vali Orhan Tavlı getirildi
        Yeşilay Spor Kulübü Onursal Başkanlığına Vali Orhan Tavlı getirildi
        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde minik eller temsili arkeolojik kazı yaptı
        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde minik eller temsili arkeolojik kazı yaptı
        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesinden "Müze" k...
        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesinden "Müze" k...
        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde minikler çivi yazısı yazdı
        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde minikler çivi yazısı yazdı
        Çocuklar kile çivi yazısı ile isimlerini yazdı
        Çocuklar kile çivi yazısı ile isimlerini yazdı