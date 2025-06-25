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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" eserini sanatseverlerle buluşturacak

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı eseri yarın sahneleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:30 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:34
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" eserini sanatseverlerle buluşturacak
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı eseri yarın sahneleyecek.

        Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen "Piri Reis" balesi, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yeniden izleyicilerin beğenisine sunulacak.

        Dünya prömiyeri 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesince yapılan eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

        Görkem Cengiz yönetiminde sahneye taşınacak eserin dekor tasarımı Savaş Camgöz, kostüm tasarımı Gülay Korkut, video projeksiyonu Ahmet Şeren, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

        "Piri Reis" balesi, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        - Piri Reis

        Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri Bey, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

        15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti.

        Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına ışık tuttu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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