Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramada 192 gram sentetik uyuşturucu, 225 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 280 lira ele geçirildi.

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