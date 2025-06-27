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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Doktor Mucize" operasını sahneledi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 23:46 Güncelleme: 27.06.2025 - 23:46
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Doktor Mucize" operasını sahneledi
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

        Ünlü besteci Georges Bizet’in 18 yaşındayken, Jacques Offenbach’ın düzenlediği yarışmayı kazanarak birincilik ödülü elde ettiği "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Zehra Yıldız Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

        Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın kavuşma serüveni esprili dille anlatıldı.

        Eserin koreografisini Arzu Kaya, dekorunu Gülden Sayıl, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

        Tek perdelik esere sanatseverler ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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