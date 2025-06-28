Havza OSB ile SASKİ arasında 1 milyar 350 milyon liralık ortak hizmet protokolü

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) arasında altyapı ve platform kazı ve dolgu işleri yapım işlerini kapsayan ortak hizmet protokolü imzalandı.

Samsun Valiliğinde yapılan imza töreni ile Havza OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ile SASKİ Genel Müdürlüğü arasında 1 milyar 350 milyon lira bedeli olan, Havza OSB’de yapılacak yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon ve menfez inşaatları ile platform kazı ve dolgu işleri yapımını kapsayan ortak hizmet protokolü, Havza OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık tarafından imzalandı.

İmza töreninde Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, Yeni OSB Müdürü Oğuz Keleş ve Havza OSB Müdür Vekili Vural Tokmak da bulundu.