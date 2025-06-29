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        Samsun'da kardeşini ve yeğenini silahla yaralayan kişi yakalandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde kardeşini ve yeğenini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:55 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:55
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        Samsun'da kardeşini ve yeğenini silahla yaralayan kişi yakalandı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde kardeşini ve yeğenini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Habilli Mahallesi'nde A.A. (70) ile kardeşi İ.A. (62) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda A.A, tabancayla kardeşini ve yeğeni Y.A'yı (26) ateş ederek yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İ.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, A.A'yı suç aleti tabancayla yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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