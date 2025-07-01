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        Aydın'da bankacılara sendikal örgütlenme, sosyal diyalog eğitimi verildi

        Öz Finans İş Sendikası tarafından yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının finanse ettiği, "Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Sendikal Örgütlenme, Sosyal Diyalog ve Temsil Yeteneği Kazandırma Eğitimi" projesi kapsamında Aydın'da bankacılara eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:55 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:55
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        Aydın'da bankacılara sendikal örgütlenme, sosyal diyalog eğitimi verildi
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        Öz Finans İş Sendikası tarafından yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının finanse ettiği, "Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Sendikal Örgütlenme, Sosyal Diyalog ve Temsil Yeteneği Kazandırma Eğitimi" projesi kapsamında Aydın'da bankacılara eğitim verildi.

        Eğitime, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can, İzmir Bölge Başkanı Funda Bozkurt, sendika temsilcileri, Kadın Komitesi üyeleri katıldı.

        Öz Finans İş Sendika Üyesi Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası çalışanlarının katıldığı eğitimde, Sosyal Diyalog, Temsil Yeteneği, Örgütlenme, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Genel Bakış başlıkları altında dersler verildi.

        Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, açılış konuşmasında, "Öncelikle Genel Başkanımız Sayın Ahmet Eroğlu'nun selamını sizlere iletmek istiyorum. Aydın'da üyelerimizle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Yapılacak eğitimlerin genel amacı bankacı üyelerimizin daha aktif olarak sendikal hayatta yer almaları ve katkı sağlamalarıdır. Eğitimlerimize katılan arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarını geliştirmeyi, mesleki ve kişisel gelişimini sağlamayı, sosyal, ekonomik ve özlük haklarına hakim olan bireyler olmalarını istiyoruz. Eğitimimize katılan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

        Program ile ilgili bilgi veren Sendika Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can, "Günlük iş yoğunlukları nedeniyle sendikal harekette en az yer alan Finans Sektörü Üyelerimizin daha fazla katılımcı olmalarını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın katkıları ile eğitim programımızı gerçekleştiriyoruz. Bankacı arkadaşlarımızın çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlarına bir nebze olsun çözüm konusunda katkı sağlamak bizleri mutlu edecektir. Projemize maddi katkı sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Eğitim programı sonunda Sendika Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can, İzmir Bölge Başkanı Funda Bozkurt, projeye katılanlara katılım belgesi takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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