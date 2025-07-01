Yakakent'te uyuşturucu ile amaç dışı bıçak ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Narko Alan" uygulamasında, uyuşturucu nitelikli 31 sentetik ecza hapı ve 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi.

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