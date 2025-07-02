Samsun'da polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Bağdat Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.

Bu sırada bölgede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize yunus ekipleri, kavgaya müdahale etti. Kavga sırasında taraflardan L.K, bir kadın polise tekme attı.

Polise mukavemette bulunulması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis, kavgaya karışan 4 kişi ile olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar, Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan tarafların kavga etmesi ve 5 kişinin gözaltına alınması, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.