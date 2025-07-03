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        Samsun'da polise mukavemette bulundukları iddiasıyla yakalanan 3 kişi adliyede

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:04 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:11
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        Samsun'da polise mukavemette bulundukları iddiasıyla yakalanan 3 kişi adliyede
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

        Kentte bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan L.K., İ.K., S.R. ile bir kişi ve olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Gazeteci R.Y. ile bir kişi, ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen L.K., İ.K. ve S.R. ise adliyeye sevk edildi.

        Dün Bağdat Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle iki grup arasında kavga çıkmış, bu sırada bölgede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize Yunus ekipleri kavgaya müdahale etmiş, kavga sırasında taraflardan L.K. bir kadın polise tekme atmıştı.

        Polise mukavemette bulunulması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edilmiş, kavgaya karışan 4 kişi ile olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y. gözaltına alınmıştı. Gazeteciyi gözaltına alan polis, başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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