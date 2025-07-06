Samsun'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kısa süre sonra alev alan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu ihbar etti. Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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