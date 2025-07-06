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        Samsun'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 16:32 Güncelleme: 06.07.2025 - 16:32
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        Samsun'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Ertan Ç'ye ait Sarıcalı Mahallesi Müftüoğlu Sokak'ta park halindeki 06 HAE 78 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

        Kısa süre sonra alev alan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu ihbar etti. Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangında hasar alan araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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