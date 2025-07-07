Samsun Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik Ayvacık gezisi düzenledi

Samsun Büyükşehir Belediyesince, "Aile Yılı" kapsamında "Ailem Samsun" sloganıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde kadın girişimcilere yönelik Ayvacık gezisi düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince düzenlenen girişimcilik eğitimine katılarak belge almaya hak kazanan kadınlar, Ayvacık ilçesinde ağırlandı.

Geziye eşlik eden Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Ziya Mutlu, kadın girişimciliğine verilen desteğin artarak sürdüğünü belirterek, "Kadınların girişimci olması, kendi ayakları üzerinde durması sadece aile yapısını değil, toplumun tüm dinamiklerini güçlendirir. Üreten, mücadele eden, hayal kuran kadınlarımızın her zaman yanındayız. Haziran ayında 314 kadına girişimcilik eğitimi verilerek belgeleri takdim edildi. Bizim görevimiz, onların önünü açmak ve cesaretlerini desteklemektir." dedi.

Eğitmen Gülsüm Ayan da kadınlardan hayallerini sınırlamamalarını isteyerek, "Girişimcilik sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda özgürlük alanıdır. Burada da Ebru Şencan, memleketinde kurduğu işletmesiyle hem üretmeye devam ediyor hem de çevresine ilham veriyor. Sizler de hayal ettiğiniz her şeyi başarabilirsiniz, yeter ki inanın ve vazgeçmeyin." ifadesini kullandı.