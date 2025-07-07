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        Samsun'da motosikletin üzerine yatarak giden sürücüye para cezası kesildi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikleti üzerine yatarak kullanan sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:41
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        Samsun'da motosikletin üzerine yatarak giden sürücüye para cezası kesildi
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikleti üzerine yatarak kullanan sürücüye para cezası uygulandı.

        Alınan bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolunda bir motosiklet sürücüsünün aracın üzerine yatarak ilerlemesi sonucu trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

        Kimliği belirlenen motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası verildi.

        Sürücüsünün motosikletin üzerine yatarak ilerlediği anlar, aynı yolda ilerleyen bir başka aracın kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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