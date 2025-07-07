Samsun'da motosikletin üzerine yatarak giden sürücüye para cezası kesildi

Alınan bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolunda bir motosiklet sürücüsünün aracın üzerine yatarak ilerlemesi sonucu trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

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