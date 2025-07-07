Samsun'da motosikletin üzerine yatarak giden sürücüye para cezası kesildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikleti üzerine yatarak kullanan sürücüye para cezası uygulandı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikleti üzerine yatarak kullanan sürücüye para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolunda bir motosiklet sürücüsünün aracın üzerine yatarak ilerlemesi sonucu trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.
Kimliği belirlenen motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası verildi.
Sürücüsünün motosikletin üzerine yatarak ilerlediği anlar, aynı yolda ilerleyen bir başka aracın kamerasıyla görüntülendi.
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