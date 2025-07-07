Havza'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Mehmetçik Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, meydanda konuşlandırılan araçta kan bağışları kabul edildi.
23 ünite kan bağışı yapılan etkinlikte, bağışçılara Kızılay kupası hediye edildi.
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