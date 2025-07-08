Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Motokuryenin ölümüyle sonuçlanan kazada ehliyetsiz sürücüye 3 yıl 6 ay hapis cezası

        Samsun'un Atakum ilçesinde motokuryenin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargılanan ehliyetsiz otomobil sürücüsüne, 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motokuryenin ölümüyle sonuçlanan kazada ehliyetsiz sürücüye 3 yıl 6 ay hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde motokuryenin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargılanan ehliyetsiz otomobil sürücüsüne, 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

        Samsun 2. Çocuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, kullandığı otomobille çarptığı motosiklet sürücüsü Sefa Şerif Efe'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan M.B. (17) ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık M.B, duruşmadaki savunmasında, seyir halindeyken önündeki aracı sollamak için şeridinin dışına çıktığı sırada karşıdan gelen aracın farlarının gözüne aldığını, bu nedenle kazanın meydana geldiğini öne sürdü.

        Araçla trafiğe ilk kez çıktığını ileri süren M.B, "Bu sebeple biraz tedirgindim. Tanıkların hız yaptığıma ilişkin beyanlarını kabul etmiyorum. Zaten yol, hız yapmamı engelleyecek kadar bozuk vaziyetteydi. Sonuçtan pişmanım, beraatimi talep ederim." dedi.

        Mahkeme, sanığı, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

        Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009. Sokak'ta 19 Nisan 2024'te ehliyetsiz sürücü M.B'nin kullandığı 55 AAH 229 plakalı otomobille motokurye Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosikletle çarpışmış, Efe kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü
        Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü

        Benzer Haberler

        İş yerinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
        İş yerinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
        Ladik'ten kısa kısa
        Ladik'ten kısa kısa
        Samsun'da sulama kanalına düşen kişi öldü
        Samsun'da sulama kanalına düşen kişi öldü
        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da 78 yabancı uyruklu kişi kontrol edildi
        Samsun'da 78 yabancı uyruklu kişi kontrol edildi