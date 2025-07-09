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        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı

        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 09:40 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:40
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        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı
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        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan kişi gözaltına alındı.

        Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde sınava giren M.D'nin (46) durumundan şüphelendi.

        Zanlının üzerinde yapılan aramada, kopya düzeneği ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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