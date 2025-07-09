Samsun'da su kanalının beton deposuna çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde su kanalının beton deposuna çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde su kanalının beton deposuna çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
A.Ş. (68) yönetimindeki 55 SG 593 plakalı otomobil, Sarıköy Mahallesi Çaycılar mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki su kanalının beton deposuna çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekibince ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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