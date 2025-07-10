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        Samsun'da bir kişinin otomobille üzerinden geçilerek öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı adliyede

        Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin otomobille üzerinden geçilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:38
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        Samsun'da bir kişinin otomobille üzerinden geçilerek öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı adliyede
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin otomobille üzerinden geçilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi.

        Mehmet Kalay'ın üzerinden otomobille geçilerek öldürülmesiyle ilgili İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan U.Y. (32), M.Y. (35), A.G. (48) ve İ.K'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İ.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen U.Y, M.Y. ve A.G. ise adliyeye sevk edildi.

        Söz konusu aracı kullanan U.Y, adliyeye götürüldüğü sırada gözyaşı dökerek, "Önüme çıktı, bilerek yapmadım." ifadesini kullandı.

        Akraba olan U.Y, M.Y. ve A.G. ile Mehmet Kalay ve İ.K. arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavga sırasında U.Y, kullandığı otomobille Kalay'ın üzerinden iki kez geçerek kaçmıştı. Mehmet Kalay yaşamını yitirmiş, şüpheliler polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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