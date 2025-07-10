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        Bafra'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde çöp konteynerlerin çevresi ve içini dezenfekte çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:02
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        Bafra'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
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        Samsun'un Bafra ilçesinde çöp konteynerlerin çevresi ve içini dezenfekte çalışması yapıldı.

        Bafra Belediyesi, ilçe genelinde çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

        Yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkabilecek kötü koku, bakteri ve haşere oluşumunu engellemek için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini hem dış hem de iç yüzeylerini kapsayacak şekilde ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kötü koku, bakteri, sinek ve haşere oluşumunun en çok görüldüğü alanlardan biri olan çöp konteynerlerinin düzenli olarak temizlendiğini belirterek, "Özellikle yaz aylarında sinekler, vatandaşlarımızın sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Biz de üzerimize düşen görevi yerine getiriyor, üreme noktalarında gayretle çalışıyoruz. Yaz ayı boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Çevre hepimizin ortak sorumluluğu. Bu nedenle vatandaşlarımızdan da çöplerini düzenli ve kapalı poşetlerde atmalarını, çöp atım kurallarına uymalarını, konteyner etrafına gelişigüzel çöp bırakmamalarını ve konteyner kapaklarını kapalı tutmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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