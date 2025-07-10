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        Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten "sigortalılık muafiyet belgesi" uyarısı

        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ziraat odalarına kayıtlı çiftçilerden halen sigorta kaydı olmayanlar için önemli bir değişiklik getirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:25 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:25
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        Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten "sigortalılık muafiyet belgesi" uyarısı
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        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ziraat odalarına kayıtlı çiftçilerden halen sigorta kaydı olmayanlar için önemli bir değişiklik getirildiğini bildirdi.

        Genç, yaptığı açıklamada, yürürlüğe giren kanun ile ziraat odalarına kayıtlı tüm üyelerin bilgilerinin Ziraat Odaları Bilgi Sistemi (ZOBİS) aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) otomatik olarak aktarıldığını belirtti.

        SGK tarafından yapılacak kontroller sonucunda SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve benzeri sosyal güvencesi bulunmayan çiftçilerin Tarım Bağ-Kur tescil işlemlerinin otomatik olarak başlatılacağını dile getirerek, "Bu uygulama ile çiftçilerin sosyal güvenlik kapsamına alınması hedefleniyor. Tarım Bağ-Kur tescilinin ardından çiftçilerin aldıkları 65 yaş aylığı, Genel Sağlık Sigortası (GSS), dul yetim aylığı, malullük maaşı gibi sosyal yardımlar kendiliğinden sona erecek. Bu nedenle sosyal yardım alan çiftçilerin durumlarını gözden geçirmeleri ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor. Eğer ziraat odası kaydı nedeniyle SGK 4/A sigorta tescili yapıldıysa dilekçeyi 15 Temmuz'dan önce SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğüne teslim ederseniz, tescil kaydı iptal edilecek." dedi.

        Bu durumdan etkilenmek istemeyen veya belirli koşulları sağlayan çiftçiler için başvuru yolunun açık olduğuna işaret eden Genç, "Tarımsal faaliyetini bırakan veya tarımsal gelirinin prim kazanç alt sınırının altında olduğunu belgeleyen üyeler, sigortalılık muafiyet belgesi alarak Tarım Bağ-Kur tescillerini durdurabilecek. Ayrıca tarımsal faaliyetlerini tamamen sonlandıran çiftçilerin oda kayıtlarını sildirmek üzere ilgili ziraat odamıza başvurması gerekmekte. Bu işlemler için son başvuru tarihi 15 Temmuz olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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